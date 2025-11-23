Continua a sorprendere l'Aranova, che batte in casa la Sorianese confermandosi in testa alla classifica. La truppa di mister Scarfini regola i viterbesi per 2- 0 con le firma di Teti e Martino. È la sesta vittoria consecutiva, un successo che certifica le ambizioni della squadra rossoblu che si proietta a combattere per realizzare il sogno di arrivare in Serie D. La gara, quindi, non è stata semplice, con la Sorianese che fino all'ultimo ha provato a riprenderla, tentando il tutto per tutto. Troppo forte l'Aranova, che ha espresso, ancora una volta, un bel gioco e molto azioni da rete. Con questa vittoria la formazione aranovese si conferma al primo posto in classifica con 28 punti all’attivo.

