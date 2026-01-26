Alessandro Serrentino è il colpo della Cpc Centumcellae tra i pali. Notizie importanti per la formazione biancorossa, che si è assicurata una calottina rossa di grande valore per una categoria come quella della serie C. La notizia non è un’ultima ora, perché l’estremo difensore di origini romane ha già debuttato nell’ultimo tempo della gara vinta sabato scorso contro la Virtus Flaminio, prendendo il posto del collega di reparto Francesco Carpentieri.

Quello di Serrentino è un nome conosciuto nell’ambito pallanuotistico locale e non solo, visto anche il suo impegno nel settore della ristorazione, ma soprattutto per la sua esperienza con la Nc, dove ha trascorso alcune stagioni. Il portiere ha fatto parte della lista di giocatori che hanno deciso di lasciare la squadra prima del via

dell’attuale campionato, ma è stato comunque tesserato dalla società rossoceleste. Siccome Serrentino non è stato né convocato, né è sceso in vasca nelle prime quattro partite, è stata attivata la procedura per lo svincolo immediato. Una situazione che ha così favorito il suo approdo alla Centumcellae, anche se c’è un “ma”.

Infatti la società del presidente Jonathan Civero ha potuto tesserarlo solo momentaneamente, perché a metà febbraio ci sarà il pronunciamento definitivo degli organi giuridici della Federnuoto, che stabiliranno se Serrentino potrà proseguire la sua avventura agli ordini di mister Simone Feoli, oppure se nell’iter di svincolo ci siano state delle mancanze. Una cosa è sicura: la volontà di Serrentino è di difendere la porta della Cpc Centumcellae.

@RIPRODUZIONE RISERVATA