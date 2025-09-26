Una data da cerchiare sul calendario: lunedì 6 ottobre 2025. È il giorno dell’esordio ufficiale del Fiumicino nella Serie A di Calcio a 8, un traguardo storico per il club rossoblu che si affaccia per la prima volta nel panorama nazionale di questa disciplina in continua ascesa. La squadra, inserita inizialmente nella fascia A della competizione, è pronta a lasciare il segno nella League Phase del massimo campionato. Il primo avversario sarà il Canguri, match d’apertura che si preannuncia subito impegnativo e carico di significati. Ma il cammino non si ferma qui: dopo l’esordio, il Fiumicino dovrà affrontare una serie di sfide contro club già affermati nel circuito, tra cui Acquacetosa, Gsa Roma, Ancos Roma, la prestigiosa Ss Lazio, Pepe Tuscolana, As Roma e Alba Roma. Un calendario fitto, intenso, che metterà alla prova il carattere e la preparazione della neonata formazione. Negli ultimi anni, il Calcio a 8 ha vissuto una crescita esponenziale, diventando uno dei movimenti sportivi più seguiti a livello nazionale. Con l’ingresso di compagini storiche, ex professionisti e una struttura organizzativa sempre più solida, il campionato ha conquistato visibilità e credibilità, tanto da essere oggi riconosciuto come un vero e proprio spettacolo sportivo. Un’opportunità unica anche per realtà come il Fiumicino, che da quest’anno potranno confrontarsi con l’elite di questa disciplina.

