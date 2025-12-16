Sembra proprio una partita di quelle da vincere assolutamente, anche se siamo a dicembre e il risuono delle canzoni natalizie potrebbe farci distrarre. Al Tamagnini va in scena la sfida tra Civitavecchia e Aranova, con i nerazzurri che affronteranno la capolista del girone alle 14.30 di mercoledì, in un confronto che calamiterà l’attenzione di tutti gli appassionati, essendo sicuramente il big match del turno infrasettimanale, con tanto rammarico per il fatto che uno scontro di questo tipo capiti durante la settimana e non di domenica.

I nerazzurri si presentano a questo super scontro con la voglia di riscatto, dopo aver fatto male contro la Sorianese, per la sconfitta, per come è arrivata la sconfitta e per quanto espresso al Perugini. Di notizie positive ne sono giunte davvero poche, cosa che non ci si attendeva dopo il bel successo ottenuto contro l’Astrea la domenica precedente. Per l’ennesima volta il Civitavecchia deve andare a caccia del riscatto e questo sta diventando un limite per un gruppo che sembra sempre dover fare leva su tutta la concentrazione possibile per poter ottenere dei risultati, cosa che lascia un po’ basiti se si pensa alle grandi capacità dei giocatori che sono entrati a far parte della rosa. Per quanto riguarda la formazione, sicuro assente sarà De Rosa, che tornerà solo nel nuovo anno per via della ricaduta riguardante l’infortunio alla spalla.

«Questo match avrà un peso importante – spiega capitan Thomas Funari – sia per la classifica che da solo. I numeri parlano, loro sono imbattuti ed hanno incassato appena sette reti fino a questo momento. Sono numeri importanti, ma noi siamo pronti ad affrontarli. Servirà una grande partita per riscattare la sconfitta di Soriano. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle precedenti apparizioni. Un punto sarebbe potuto andare bene, per come si era messa la partita, ma abbiamo pagato cara una disattenzione. Per fortuna si torna a giocare subito».

L’Aranova sta disputando un campionato da applausi: partita con la voglia di fare bene e stare lontano di guai, il gruppo dell’ex Daniele Scarfini sta inanellando una serie di soddisfazioni incredibili, con il 3-0 ai danni dell’Aurelio che ha certificato la nona vittoria consecutiva, con le ultime tre chiuse con il clean sheet. I rossoblù sono davanti a tutti con la bellezza di nove punti di vantaggio su Civitavecchia e Pomezia, cosa che fa pensare che se dovessero uscire senza macchie dal Tamagnini, allora potrebbero diventare la squadra più accreditata per vincere il campionato.

Tutto questo con un Civitavecchia che si sta dimostrando battagliero e spettacolare in casa, come dimostrano le larghe vittorie ottenute ed i successi sul filo di lana contro Astrea e Monti Prenestini, mentre quando gioca lontano da casa appare lontano parente, con risultati molto meno dolci e prestazioni poco convincenti, come ad esempio nei successi con Tor Sapienza e W3 Maccarese.

«Anche in passato il fattore Tamagnini l’abbiamo fatto valere – conclude Funari – e questo forse di più, se consideriamo i numeri. Probabilmente fuori casa siamo un’altra squadra, ne dobbiamo essere consapevoli e farne una nostra forza. Ma ora il pensiero è solo all’Aranova».

Per Civitavecchia-Aranova, considerata l’alta posta in palio, è stato designato un arbitro da fuori regione: Francesco Albione di Lecce. La terna sarà completata da Francesco Gioia di Roma 2 e Matteo Raggi di Viterbo.

