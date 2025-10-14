PHOTO
ALESSIO GIORDANO
Continua a brillare l’Atletico Focene nel campionato di Prima Categoria, girone C.
Dopo l’esordio travolgente contro il Play Selva Candida (6-0), la formazione guidata da mister Cuffaro concede il bis anche in trasferta, superando con autorità l’Atletico Casalotti. Allo Stadio Le Muracciole finisce 0-3 per gli ospiti, padroni del campo per lunghi tratti della gara e sempre più consapevoli dei propri mezzi.
A rompere l’equilibrio ci pensa Cuomo, glaciale dal dischetto al 39’, bravo a trasformare il rigore che sblocca l’incontro. Da lì in poi il Focene prende il controllo del match, chiudendo bene gli spazi e attendendo il momento giusto per colpire ancora.
Nel secondo tempo sale in cattedra Diaz, che mette in mostra tutto il suo repertorio offensivo. Al 65’ sigla il raddoppio con una conclusione precisa, mentre all’87’ si ripete chiudendo i conti con una doppietta personale.
Prestazione solida e concreta per l’Atletico Focene, che conferma l’ottimo avvio stagionale e manda un segnale chiaro alle dirette concorrenti: questa squadra vuole recitare un ruolo da protagonista.
Il prossimo appuntamento è fissato per il weekend, quando tornerà tra le mura amiche per affrontare l’Etrurians, in un match che si preannuncia ricco di spunti.
