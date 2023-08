Seconda uscita stagionale per il Santa Marinella di mister Cafarelli, che questa sera alle19.30 allo Stadio Fronti affronteranno in amichevole il Grifone Gialloverde.

I tirrenici, in attività ormai da 13 giorni, non hanno ancora completato il giro della preparazione, ma ovviamente anche questa gara consentirà al tecnico di valutare le condizioni fisiche e le fasi di apprendimento tattiche dei suoi giocatori.

L’avversaria di turno, è una di quelle che vanno per la maggiore, nella passata stagione infatti ha lasciato il segno ottenendo il quarto posto nel girone A.

Dunque si prospetta una partita vera perché a perdere non ci sta nessuno. Il mister porterà in panchina tutti i giocatori, ad eccezione degli infortunati Valle e Polidori.

«Per questa gara non faremo nessun esperimento in particolare - dice Cafarelli - infatti continueremo lo stato di preparazione dei ragazzi e sono sicuro che faranno la loro partita, cercheremo di dare un minutaggio equivalente a tutti quanti i giocatori, tatticamente non faremo alcun esperimento perché stiamo facendo un percorso e quindi dobbiamo seguire questo percorso. Indisponibili al momento abbiamo Valle che è infortunato e Polidori, per il resto ci sono tutti. Gli avversari non li conosco, quello che so è che lo scorso campionato sono arrivati nelle alte posizioni di classifica, però non so dare una valutazione ben precisa su di loro in quanto non so che campagna acquisti hanno fatto. Quello che è certo - conclude il tecnico del Santa Marinella - è che sarà una bella partita».

Domenica intanto prenderà il via il turno preliminare di Coppa Italia che il Santa Marinella non disputerà in quanto già ammessa alla seconda fase.

