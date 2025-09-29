Si chiude con una sconfitta per 7-2 l’ultima giornata della prima fase di Coppa della Divisione per la Futsal Academy, impegnata sul campo della Roma al PalaToLive. La partita, ininfluente per la classifica vista l’eliminazione di entrambe le formazioni, ha comunque fornito spunti positivi per i rossoblù civitavecchiesi. Mister Vincenzo Di Gabriele ha infatti scelto di dare spazio ai ragazzi più giovani, che hanno risposto con entusiasmo e qualità. Brilla il classe 2008 Tommaso Lutzu, autore di una splendida doppietta che conferma la bontà del lavoro fatto. Ottimo anche l’esordio nel nazionale di Giordano Amanti, che ha dimostrato personalità e margini di crescita importanti. «Abbiamo fatto una buona gara, dando spazio ai nostri giovani che hanno fatto un’ottima figura – ha commentato mister Di Gabriele – Complimenti a Lutzu per la doppietta e ad Amanti, che al suo esordio ha dimostrato di poter fare bene nel calcio a 5». La Futsal Academy chiude dunque la Coppa con il rammarico per l’eliminazione, ma anche con la soddisfazione di aver dato visibilità e fiducia ai ragazzi destinati a rappresentare il futuro del club.

@RIPRODUZIONE RISERVATA