Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale legata al maltempo, si è chiusa brillantemente la terza edizione di Schiacciamo per Nadia, il torneo organizzato dalla Beach&Volley Civitavecchia per ricordare la pallavolista Nadia Mocci.

A darsi battaglia ben 24 squadre, che si sono affrontate sui campi della Beach Arena per tre giorni di sfide entusiasmanti.

Alla fine a vincere sono stati Lorenzo Brunelli e Simone Aronica per il maschile, che bissano la vittoria del memorial Palomba, e le romane beachers pure Giulia Antonini e Maurizia Filippo.

È stato un torneo contraddistinto da divertimento, goliardia, molte belle giocate e soprattutto la beneficienza e il ricordo di Nadia.

Alla premiazione non era presente Adriano Stella, marito di Nadia Mocci. Un'assenza giustificatissima, visto che il commissario tecnico della Nazionale di windsurf è stato vittima di un'intossicazione alimentare mentre si trovava in Olanda per una serie di allenamenti. Stella ha voluto comunque scrivere una lettera, aperta a tutti i partecipanti al torneo.

«Carissimi amici e amiche - scrive Adriano Stella - ci siamo ritrovati qui, sulle splendida spiaggia di Civitavecchia, per ricordare e celebrare il Memorial di Beach Volley in onore di una persona molto speciale, Nadia, la mia amata moglie. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un'occasione per onorare la memoria di una donna straordinaria che ha lasciato un'impronta indelebile nelle nostre vite. Nadia era una persona solare e generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e a diffondere gioia a chiunque le stesse intorno. Il suo spirito altruista ha ispirato in noi un desiderio profondo di fare la differenza, di lottare per una causa che lei stessa aveva a cuore: la ricerca contro il cancro. Questo Memorial di Beach Volley è stato solo l'inizio del nostro impegno per sostenere la ricerca e la sensibilizzazione contro il cancro. Abbiamo visto partecipanti provenienti da diverse parti del circondario unirsi a noi in questa missione, dimostrando la forza e la solidarietà che possono nascere dalla passione per una causa comune. Siamo grati a ognuno di voi per averci sostenuto e per essere qui oggi per rendere omaggio a Nadia e per fare la differenza insieme. Nadia ci osserva dal cielo, e sono certo che sia felice di vedere quanti di voi si sono uniti a noi in questo impegno. Voglio ringraziare tutte le persone straordinarie che hanno reso possibile questo evento: gli organizzatori, i partecipanti, gli sponsor e i volontari e non per ultimo l amministrazione in tutti i vari suoi enti. Senza di voi, tutto questo non sarebbe possibile. Oggi, ci impegneremo a continuare la nostra lotta contro il cancro, con il ricordo di Nadia nel cuore e con la certezza che, insieme, possiamo fare la differenza. Siamo uniti dalla stessa passione e dalla stessa determinazione, e con questo spirito, guardiamo al futuro con speranza e fiducia. Grazie a tutti voi e che il prossimo anno possa essere ancora più grande e significativo! Grazie, Nadia, per averci ispirato e guidato nel nostro cammino».

