La Fis (Federazione Italiana Scherma), ha ufficializzato la convocazione di Edoardo Giordan per i campionati mondiali in carrozzina, che si terranno in autunno.

La notizia, attesa da appassionati e addetti ai lavori, arriva dopo una stagione di splendide prestazioni nel circuito internazionale, suggellando la fiducia riposta nel veterano azzurro.

UN PASSATO DI RISCATTI E TRIONFI. Nato il 23 aprile 1993 a Torrimpietra (Fiumicino), Giordan ha iniziato la sua attività sportiva alternando nuoto, calcio e beach volley, fino alla diagnosi di una rara sindrome vascolare che gli ha portato via la gamba destra fino al ginocchio. Grazie a incontri decisivi con i plurimedagliati Alberto Pellegrini e Bebe Vio, ha intrapreso la sua nuova vita nel mondo della scherma in carrozzina.

Dalla sua prima medaglia iridata - argento a squadre ai Mondiali 2015 di Eger - è stata una scalata continua: oro di squadra a Roma 2017, bronzi individuali a Cheongju 2019 e Terni 2023, fino al bronzo in sciabola categoria A ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Proseguendo con la Coppa del Mondo 2024-25 di Pisa, imponendosi per la quinta volta nella sciabola.

IL VALORE DI EDOARDO: NON SOLO MEDAGLIE. La sua convocazione rappresenta un mix di esperienza, talento e determinazione: sarà uno dei punti di riferimento della squadra azzurra sia nella gara individuale sia in quella a squadre. Agente tecnico della Polizia di Stato con le Fiamme Oro, Edoardo Giordan non è solo un atleta d'eccellenza, ma anche un simbolo di resilienza e inclusione . Ha raccontato più volte di come la scherma gli abbia “salvato la vita” dopo la diagnosi errata e l'amputazione. La sua storia ispira: da ragazzo depressivo, ha raggiunto platee paralimpiche e mondiali, diventando modello per chi affronta avversità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA