Sarà Ancona ad ospitare l’ultima trasferta della Nc Civitavecchia nel girone d’andata.

Questo pomeriggio alle 17.15 i rossocelesti saranno alla piscina del Passetto per contendere la vittoria agli Osimo Pirates. La squadra di Aurelio Baffetti sente la necessità di tornare a fare punti, dopo un periodo dove le cose non sono andate al meglio, visto che, nelle ultime tre uscite, non ne è arrivato nemmeno uno. Ed ora non c’è proprio la sfida migliore per prenderli con relativa facilità, visto che i marchigiani saranno un avversario tosto, che arriva anch’esso da un periodo senza grossi sorrisi, con due sconfitte evidenti e la vittoria che manca quasi un mese. Come sappiamo, il Civitavecchia non versa nell’umore migliore, anche per via delle assenze obbligate per squalifica, cosa che terrà ancora fuori dalla vasca Davide Romiti e Marco Muneroni. Nulla è cambiato neanche dopo il ricorso presentato dalla Nc in Federazione, con la Corte d’Appello che non ha riservato neanche uno sconto ai due giocatori rossocelesti. Osimo-Nc sarà arbitrata da Umberto Costantino di Foggia.

Sarà un sabato interessante anche in serie C, dove l’Ipertecnica Centumcellae avrà uno scontro al vertice, che potrebbe definire i quadri nella lotta per la conquista dei playoff. Alle 15 i biancorossi saranno a Cagliari per la gara contro la Promosport, che conduce la classifica in compagnia del Grifone, mentre in terza posizione c’è proprio il sette di Roberto Barbaro, che vuole riscatto in seguito alla sconfitta, la prima stagionale, al PalaGalli contro i romani. Non sarà facile uscire indenni da questo impegno, che, in caso di nuovo stop, potrebbe ridurre i margini per gli spareggi promozione, con due squadre che sarebbero decisamente favorite per ottenere le prime due piazze. Tre le assenze per questa trasferta: mancheranno gli indisponibili Moretti, Morachioli e Cirone.

«È una partita molto importante - afferma mister Roberto Barbaro - perché affrontiamo una delle candidate per l'accesso ai play-off ora, è prima in classifica insieme al Grifone a tre punti di distanza. Faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. I ragazzi sono pronti, hanno lavorato bene per tutta la settimana e sono ansiosi di giocare in questa partita. Purtroppo le defezioni sono importanti ma sono fiducioso".Intanto la Centumcellae annuncia l’ingresso in società di Alessio Lucaroni all’interno del club.

«Siamo felicissimi di accogliere Alessio nel nostro gruppo - afferma il presidente Jonathan Civero - ex pallanuotista ed oggi dirigente e consigliere d’amministrazione della Compagnia Portuale – è sempre stato vicino alla società dal nostro insediamento. Il suo arrivo deve essere letto come un messaggio di grande progettualità sportiva».

Domenica sarà la volta della Nautilus, anche qui in uno scontro diretto al vertice, ma per il campionato di A2 femminile. Alle 12.30 le verdazzurre saranno alla piscina Sterlino di Bologna per affrontare le padrone di casa, che negli ultimi anni hanno avuto un ruolo non di ripiego nel quadro della pallanuoto italiana, avendo anche militato nell’A1. Tutt’altro discorso per le ragazze di mister Daniele Lisi, che hanno bisogno di stemperare la tensione dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Sport Center Parma. Quella gara ha mostrato al sole difetti della formazione civitavecchiese che non si erano visti nei primi tre impegni della stagione, nei quali Tortora e compagne erano sempre partite ampiamente come favorite. Ma ora le cose stanno prendendo una piega inaspettata: sono ben cinque le squadre che sono pronte a combattere fino al termine della regular season per aggiudicarsi i tre piazzamenti playoff. L’impronta sin dall’inizio dovrà essere quella migliore, proprio per evitare gli spifferi visti in difesa nel confronto del PalaGalli. La gara sarà arbitrata da Giorgio Ioannou di Napoli.

