Lorenzo Santandrea è il nuovo campione italiano al corpo libero per la categoria Juniores 2. Questo il risultato più importante ottenuto dalla squadra maschile dell’As Gin agli Italiani che si sono svolti a Fermo. L’asso della formazione allenata da Tommaso Pampinella, neopromossa in serie A1, ha ottenuto anche un importantissimo bronzo al volteggio. Santandrea ha guidato la pattuglia rossoblù a risultati di spessore, come sono quelli di Simone Mattaliano, quinto al volteggio e sesto alle parallele, Gioele Lazzari, sesto al volteggio, Samuele Natali, ottavo al volteggio, seguiti poi da Matteo Borriello, Simone Versace, Nicola Garofani, Tiziano Carminati e Matteo Senese.

«Sono giunti anche altri risultati splendidi – afferma coach Tommaso Pampinella – siamo riusciti a portare sulla pedana marchigiana ben nove ragazzi della nostra società in tutte le categorie, tra Junior 2, Junior 1 e Senior. Siamo stati tra le società d’Italia che hanno qualificato il maggior numero di atleti all’evento tricolore. Tutto ciò ci inorgoglisce, è importante nel contesto nazionale». Non solo: sono giunte tante soddisfazioni anche per il settore femminile, impegnato nella gara di casa al Ferrero Medici per il ripescaggio nazionale, valide come evento qualificante agli Italiani in programma nel periodo conclusivo del 2025. Due podi per la formazione guidata dai tecnici Camilla Ugolini e Marco Massara.

Il primo l’ha ottenuto Aurora Pessagno, atleta di origini liguri che da tempo fa parte dell’accademia di Civitavecchia, nella categoria Senior 1 con il terzo posto. Sorrisi anche per Gioia Mura, tra le Junior 1, che ha fatto ancora meglio salendo sul gradino più alto del podio, perché ha vinto la gara. Ottime prestazioni anche per Emma Gubbiotti, che ha chiuso in quinta posizione, Naomi Pazon, Eleonora Biferali, Nicole Lattuga, Agnese Caiazzo, Giulia Romagnoli, Lucrezia Vergati. A loro si aggiungono Nunzia Dercenno, in prestito all’As Gin dalla Ginnastica Salerno, e July Marano, che erano già qualificata di diritto alle finali tricolori, che si disputeranno a Padova dal 19 al 21 dicembre.

«È stato un bel successo – commenta coach Camilla Ugolini – sia a livello organizzato, con oltre 200 partecipanti e parecchio pubblico sugli spalti, proveniente da tutta Italia, una bella vetrina per la città di Civitavecchia. Abbiamo raggiunto ottimi risultati anche sotto il profilo meramente sportivo: tutte le ragazze dell’As Gin hanno ottenuto l’accesso alle finali nazionali».

@RIPRODUZIONE RISERVATA