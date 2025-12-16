Non sarà affatto un mercoledì tranquillo per il Santa Severa. I neroverdi sono attesi dal recupero del campionato di serie C2, a causa del rinvio avvenuto 10 giorni fa per gli impegni del Pala De Angelis. Domani alle 21 i ragazzi diretti da David Dell’Università riceveranno sul parquet di via delle Colonie il District Seven. Di fronte penultima e terz’ultima del girone B, con i santamarinellesi che accusano quattro punti di ritardo dai romani. Va da sè che si trova di uno scontro fondamentale per non allontanarsi troppo dalla quota salvezza, anche per la questione del recinto degli otto punti, che ad oggi non premia Gaone e compagni, vincitori solo in una delle nove apparizioni in campionato.

«Sarà un crocevia fondamentale per noi – ammette David Dell’Università - dovremmo giocare col coltello tra i denti per prenderci i 3 punti. Situazione assenti ancora pesante: avremo ancora fuori Trombetta, Cattaneo, Savino e probabilmente De Paolis».

