Procede a ritmi spediti la serie di partite per le squadre che partecipano alla Coppa Lazio di serie C2. Due squadre del territorio saranno impegnate di martedì. Voglia di riscatto per il Santa Severa, che alle 21 sarà a Roma per fare visita al Valentia. All’andata al Pala De Angelis a tornare a casa con tanta soddisfazione furono i romani, che vinsero per 5-3 e quindi hanno dalla loro parte anche la possibilità di perdere con un gol di scarto e passare lo stesso il turno.

«Sarà una partita da dentro o fuori – afferma l’allenatore neroverde David Dell’Università - e daremo il massimo per passare. Al momento abbiamo sempre fuori Passa e Cesarini, speriamo non se ne aggiungano altri».

Giocherà, invece, davanti al pubblico amico del San Liborio Stadium l’Atletico, che parte da una situazione di vantaggio. Alle 21, sempre di martedì, il quintetto di Andrea Consalvo riceverà la visita del Fiumicino. Cammino scosceso, ma non troppo, per Leone e compagni, che partono dal successo per 5-4 in terra aeroportuale.

«Abbiamo un solo gol di vantaggio – sottolinea mister Andrea Consalvo – e ovviamente giocheremo come se fosse una partita secca. Mancherà sicuro Leopardi». Niente match per l’Evergreen, che ha rinviato il suo incontro di ritorno con i Forty Fighters a mercoledì 19 novembre per problemi di spazi per l’avversaria romana. Questo mercoledì, invece, sarà il turno del Quartiere Campo dell’Oro.

