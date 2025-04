Quella di oggi, è una gara importante per il Santa Marinella. I tirrenici, infatti, saranno ospiti alle 16, del Pianoscarano, squadra viterbese che occupa il settimo posto in classifica e che è da considerare fuori dalla zona playout.

Sul fronte opposto, i rossoblù, con i suoi 59 punti in graduatoria, condividono con l’Atletico Salaria il secondo posto, con una lunghezza di vantaggio sull’Ostiantica che è quarta.

Come tutti sanno, ad entrare nei play off, saranno la seconda e la terza del girone. Quindi, se Brutti e compagni vogliono conservare questa posizione, sono obbligati a vincere. Non sarà facile, perchè quello viterbese è un campo ostico per tutti.

«Prima della sosta di Pasqua – dice mister Fracassa - abbiamo fatto una settimana di lavoro molto importante, dove abbiamo messo dei carichi sulle gambe proprio per ovviare alla sosta pasquale. Quindi, è stato programmato tutto in funzione della ripresa del campionato che ci vede impegnati contro il Pianoscarano. Ieri abbiamo fatto una buona rifinitura e solo prima della gara scioglierò le ultime riserve su chi mandare in campo. La squadra complessivamente sta bene, ha ritrovato lo smalto che aveva ad inizio anno, abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi, infatti ai box ci stanno soltanto Orlando, che ha una distrazione muscolare ma sarà pronto per la gara interna contro il Palocco e Tabarini. Rientra Cerroni che ha avuto problemi fisici e di lavoro in questo ultimo periodo, rientra Serpieri che torna a disposizione e abbiamo recuperato Gentili. Insomma la rosa pian piano comincia a reintegrare tutti i suoi effettivi. Con il Pianoscarano sarà una partita molto complicata, una partita difficile visto che loro hanno cambiato tecnico e nelle ultime due partite hanno preso sei punti. Giocano in casa e il loro terreno è in terra battuta, quindi per noi non è il massimo, ma questo non deve essere un alibi assolutamente, perché le prestazioni dipendono sempre dall'atteggiamento con cui scendiamo in campo. Noi vogliamo rimanere ai vertici della classifica per conquistare qualcosa di importante in questa stagione. Lo vogliamo noi, lo vuole la società, lo vogliono i tifosi. Il nostro obiettivo è cercare di rimanere concentrati e di non farci prendere da distrazioni e andare in campo per ottenere il massimo risultato».

