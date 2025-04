Non basta una partita negativa a fermare l’entusiasmo delle ragazze di Coach Precetti che tornano a vincere sul campo della Pallacanestro Talea per 66-41.

Il divario in classifica non deve ingannare, soprattutto in questo girone sempre pieno di colpi di scena dove il campo è l’unico a parlare e in cui ogni partita è da giocare fino all’ultimo secondo.

Iniziano concentrate e con uno sprint molto importante le santamarinellesi e con ottime percentuali di realizzazione, soprattutto da 3 punti con Terenzi e Del Vecchio, si portano nel primo quarto ad un importante +17, che rimarrà sulle spalle della squadra di casa per tutta la partita.

Nel secondo quarto la Pallacanestro Talea schiera una difesa a zona per provare ad arrugginire gli ingranaggi delle tirreniche, provando a fermare le ripartenze in velocità e il gioco rapido, ma non riesce a recuperare di molti punti andando all’intervallo lungo con un punteggio di 17 a 41.

Al rientro in campo nei secondi due quarti i parziali si fanno più equilibrati, con qualche bella giocata della Marchese che tiene la squadra di casa in corsa, ma senza riuscire però a rientrare veramente in partita.

Le tirreniche ruotano, giocano bene, si passano la palla e riescono a trovare soluzione da dentro e fuori dall’area piccola, attaccando gli spazi e mantenendo le avversarie a distanza.

L’unico modo per imparare da una sconfitta è tornare subito in campo e darsi da fare per ritrovare i punti di forza dimostrando l’importanza della coesione e dell’equilibrio in una squadra.

Ora lo stop della settimana Pasquale per recuperare un po’ di energie prima delle ultime tre partite, decisive ed importantissime per il posizionamento nella griglia finale del playoff.

