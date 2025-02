Un momento davvero speciale. È quello che sta vivendo la Santa Marinella Ring, società che vanta una lunga tradizione e che ha raggiunto traguardi notevoli, in particolare negli ultimi tempi. La presidente della società, Loretta Telli, coglie l’occasione per raccontare il percorso che è stato fatto dall’associazione per diventare una realtà così importante nel panorama pugilistico italiano.

«La Santa Marinella Ring è nata nel 1983 a Santa Severa - spiega Loretta Telli - e da allora abbiamo sempre avuto l’obiettivo di promuovere la disciplina della boxe, sia a livello agonistico che sociale. Negli anni, grazie all’impegno di tutti i nostri atleti e del nostro staff, siamo riusciti a ottenere risultati significativi non solo a livello locale, ma anche su palcoscenici internazionali. La nostra sede attuale presso il palazzetto dello sport di Santa Marinella, ci permette di offrire un ambiente adeguato per la formazione degli atleti e per l’organizzazione di eventi».

Parliamo dei recenti riconoscimenti ricevuti, La palma al merito sportivo per il maestro Maurizio Sebastiani e la benemerenza della stella di bronzo del CONI sono traguardi di grande prestigio.

Come hanno influito questi riconoscimenti sull’associazione?

«Questi premi sono una testimonianza del lavoro e della dedizione che mettiamo nel nostro operato. La palma al merito sportivo conferita al Maestro Sebastiani è un grande onore e un riconoscimento del suo impegno e della sua passione per la boxe. La benemerenza del CONI è un riconoscimento che ci motiva a fare sempre di più e a migliorare. I premi non sono solo un traguardo, ma anche un incentivo a continuare a lavorare con passione e a formare nuove generazioni di atleti.

Qual è la missione principale della Santa Marinella Ring per il futuro?

«La nostra missione è chiara, vogliamo continuare a lavorare con i giovani creando atleti di talento e promuovere il nostro territorio sia a livello nazionale che internazionale. Vogliamo che i nostri atleti non siano solo campioni sul ring, ma anche esempi positivi nella loro comunità».

Ha menzionato l’importanza dei giovani, come si svolge il vostro lavoro con le nuove generazioni?

«Abbiamo programmi specifici per ragazzi di tutte le età. Organizziamo corsi di avviamento alla boxe, eventi scolastici e stage formativi. Crediamo che lo sport possa insegnare valori fondamentali come la disciplina, il rispetto e il lavoro di squadra. Siamo impegnati a creare un ambiente accogliente e motivante, dove ogni giovane possa sentirsi parte di qualcosa di grande».

Vorrebbe esprimere qualche parola di gratitudine?

«Certamente. Vorrei ringraziare il sindaco Pietro Tidei, l’assessore allo sport Marina Ferullo e tutta l’amministrazione comunale per il loro costante supporto e sostegno. La loro considerazione nei nostri confronti è fondamentale per il nostro operato e ci sprona a fare sempre meglio. Ringrazio anche tutti i nostri atleti, le loro famiglie e i collaboratori che ogni giorno contribuiscono a rendere la Santa Marinella Ring una realtà così speciale».

