«I lavori al Palazzetto dello Sport sono quasi terminati, lunedì prossimo, infatti, ci sarà la chiusura del cantiere e il giorno successivo una ditta specializzata provvederà alla pulizia generale della struttura. Il 2 maggio è in programma una grossa manifestazione all’interno del nuovo palazzetto a cui sono state invitate tutte le associazioni del territorio, Nell’occasione, il sindaco Tidei distribuirà un volume in cui sono riportate le opere pubbliche realizzate da questa amministrazione e quelle in programma nei prossimi tre anni. Il primo evento sportivo ufficiale è previsto per l’11 e il 12 maggio, quando, sul parquet, si disputeranno le finali regionali di pallavolo Opes. Dunque, una volontà dell’amministrazione, di migliorare un impianto sportivo pubblico adeguandolo a norme sportive che consentiranno all’impianto di ospitare manifestazioni anche a livello nazionale o europeo. I lavori, hanno rispettato totalmente le somme stanziate dal Pnrr, così come i tempi imposti dal medesimo piano di resilienza. «Oggi il Palazzetto dello Sport è una struttura praticamente messa a nuovo – dice il sindaco Tidei – ed una realtà nel contesto sportivo regionale e nazionale, che potrà accogliere non solo molte associazioni dilettantistiche locali, ma potrà fornire un importante servizio sociale alla cittadinanza, ovvero un polo di aggregazione per accrescere l’offerta pubblica di impianti sportivi oltre alla piscina, il campo di calcio e le palestre scolastiche». «Un nuovo e moderno impianto- conclude la nota - per educare e formare nuove generazioni nella pratica sportiva quale elemento di crescita sociale e culturale di tutta la nostra cittadinanza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA