Si gioca la terza giornata del campionato di Promozione. Il Santa Marinella, dopo la sconfitta con il Duepigreco Roma e il pareggio interno con il Borgo Palidoro, si recherà nel pomeriggio, alle 15.30, sull’impianto di Fiumicino, per affrontare la squadra lidense. Una gara non certo facile per i rossoblù, visto che i padroni di casa, dopo la prima sconfitta casalinga, hanno ottenuto un pareggio in quel Monterano. Quindi entrambe le squadre condividono la 12^ posizione con un solo punto all’attivo. «Sarà una gara difficilissima - dice mister Fracassa - una squadra che la prima di campionato l'ha persa malamente contro i Cimini per zero a quattro, poi ha fatto uno a uno con l'Atletico Monterano. Ovviamente noi vogliamo centrare il primo successo stagionale e andremo al “Desideri” a giocare contro una squadra che viene dall'Eccellenza e retrocessa l'anno scorso. E’ un gruppo rodato che si conosce bene mentre non avremo un campo di gioco a noi favorevole perché è in erba naturale, quindi di darà delle difficoltà. Però questa non deve essere assolutamente una scusante, ci dobbiamo far trovare pronti a giocare in qualsiasi tipo di campo, sintetico, erba naturale, terra, perché questo è un campionato che richiede duttilità per cui dobbiamo essere intelligenti a sfruttare al meglio qualsiasi situazione. Per questa gara, purtroppo, perdiamo per un infortunio il giovane 2007 Borioni che, perché domenica scorsa contro il Borgo Palidoro, ha patito un risentimento muscolare. Non ci sarà anche Santori che è influenzato, però abbiamo Scala e Astorelli che rientra in gruppo dopo due giornate. Siamo fiduciosi di andare a Fiumicino e fare battaglia, perché quella sarà la parola d'ordine, fare battaglia in un campo complicato e cercare di portare via punti, facendo una partita intelligente, accorta e di spessore. Ci siamo allenati bene in settimana, il percorso che stiamo facendo, secondo me, è ottimo, dunque dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica contro il Borgo Palidoro dove abbiamo visto spunti interessanti».

