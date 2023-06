SANTA MARINELLA - Terminata la stagione con una salvezza ottenuta nell’ultima giornata, per la formazione dell’Under 19 regionale si prospetta un campionato diverso, sperando che quello che inizierà possa essere migliore di quello appena terminato. Su questo piano la società è corsa immediatamente ai ripari, decidendo in forte anticipo di nominare il nuovo allenatore. Si tratta del giovane Alessandro Di Raimondo, che ha nel suo palmares l’incarico di vice allenatore di un tecnico particolarmente stimato ed esperto come Daniele Fracassa, da cui ha appreso molti segreti di come gestire i giocatori e le situazioni in campo. «È vero - dice Di Raimondo - io ho imparato molto da mister Fracassa a cui devo tanto, visto che mi ha permesso di prendere il patentino del corso di allenatore di squadre Juniores. Sono rimasto con lui per sei anni, prima con la Csl Soccer per due anni, poi con il Cerveteri dove abbiamo vinto il campionato ed infine un anno a Tolfa. Dopo questo percorso che abbiamo fatto insieme, abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada ed io ho subito accettato di venire a Santa Marinella. Purtroppo nell’ultimo campionato la squadra ha faticato a rimanere in categoria anche perché, inizialmente, si pensava di fare il campionato Under 19 provinciale, mentre invece sono stati ripescati nei regionali e quindi in un torneo di livello tecnico più alto. Nonostante ciò i ragazzi sono riusciti ad ottenere la salvezza. Stiamo già sondando il terreno per portare a Santa Marinella degli ottimi elementi che potrebbero arrivare dal Civitavecchia, dal Ladispoli e dalle altre località del comprensorio. Fortunatamente Santa Marinella permette di prendere un ampio bacino e quindi stiamo lavorando in un’ottica positiva. Sono ottimista su quello che potrà fare la squadra nel prossimo campionato - conclude Di Raimondo - sto cercando di creare un gruppo molto competitiva per raggiungere il massimo traguardo e cioè puntare all’Elite».

©RIPRODUZIONE RISERVATA