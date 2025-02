La quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, prevede un anticipo fissato ad oggi pomeriggio. Alle 14.30 infatti, il Santa Marinella, sarà impegnata a Civitacastellana, in un incontro che nasconde qualche insidia. I padroni di casa, penultimi in classifica con soli 13 punti, sono in piena zona retrocessione e quindi cercheranno di fare la partita del secolo. I tirrenici, invece, viaggiano in posizione opposta dove, da primi in graduatoria con 44 punti, tengono a distanza il Grifone Gialloverde a 42 e l’Ostiantica a 40. Quindi, la gara di oggi, diventa fondamentale per mantenere la prima posizione.

«Andiamo a Civitacastellana in un momento diciamo così delicato per il Santa Marinella - spiega mister Fracassa - perché comunque nel trittico di partite giocate nel girone di ritorno con due pareggi e una sconfitta, somigliano a ciò che era successo nelle prime tre giornate del girone di andata. Quindi siamo in un momento dove dobbiamo fare quadrato, dobbiamo stringere i denti a prescindere dalle assenze. Infatti dobbiamo puntare a fare risultato pieno per dare continuità alla nostra posizione in classifica e quindi si chiede una prova di forza dei ragazzi per far capire agli avversari che siamo il Santa Marinella e che se è vero che abbiamo tanti infortunati, il nostro obiettivo è vincere. Purtroppo mancherà il nostro bomber Tabarini al quale si sono aggiunti Brutti, Gentili e Serpieri mentre è in dubbio Gaudenzi, con Orlando che è squalificato, mentre Zagami e Polidori sono febbricitanti. Prima della gara valuteremo le condizioni di tutti e poi manderemo in campo quelli che si sono salvati fa questa epidemia di infortunati. Però, ripeto, a prescindere da tutto, sono convinto che nei momenti di difficoltà bisogna fare quadrato, bisogna tirare fuori energie mentali, perché è ciò che serve nella trasferta di Civitacastellana. Andremo a giocare su un campo in terra battuta, che non è congeniale al nostro gioco, però dobbiamo fare di necessità virtù. Ricordo che a Palocco, facemmo una grande partita. Sono convinto che i ragazzi capiranno il momento di difficoltà della nostra stagione e dobbiamo uscirne fuori in modo positivo tutti insieme».

