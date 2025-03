Reduce da una sconfitta interna (la seconda della stagione), ad opera della Longarina, che è costata ai tirrenici la prima posizione in classifica, il Santa Marinella si appresta oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Bonelli, ad affrontare un Tarquinia che è alla ricerca di punti per evitare i playout. Non è certo l’avversario migliore per una squadra che, nelle prime cinque giornate del girone di ritorno, ha racimolato appena cinque punti. Sarà un caso, ma dal momento dell’infortunio del suo giocatore più rappresentativo, ossia l’attaccante Peppe Tabarini, fermato nella gara con l’Ostiantica, i rossoblù hanno accusato un calo evidente. Dunque, se vuole restare ancorata alle posizioni di vertice, il Santa Marinella dovrà tirare fuori tutto il suo carattere nella gara odierna, invertendo l’andamento delle prestazioni mostrate nelle ultime cinque partite. «Quella con il Tarquinia è una sfida molto importante per noi – spiega mister Fracassa – ma con un imperativo, quello di riscattare immediatamente il passo falso con la Longarina. Lo abbiamo detto espressamente dopo un confronto che ho avuto in settimana con i ragazzi. È stata una battuta d'arresto inaspettata e che ci ha fatto riflettere sugli errori commessi, cosa da non ripetere più, perché è chiaro che se vuoi essere competitivo fino alla fine, non puoi perdere punti contro squadre di media classifica. Questa è la logica. Gli scontri diretti hanno una loro storia e una loro importanza. Ma dare continuità di risultati con squadre di media classifica, è quello che poi ti porta ad essere in testa alla vetta. Come fu anche il girone d'andata, dove negli scontri diretti non siamo stati brillanti, ma non abbiamo mai sbagliato con le squadre di media classifica. Dunque dobbiamo riprende subito questo trend e chiaramente con il Tarquinia sarà una partita complicata. Ognuno nel girone di ritorno ha i propri obiettivi, loro devono salvarsi, noi dobbiamo competere per le prime posizioni e quindi sarà sfida aperta anche se le motivazioni sono differenti». Per la gara di oggi, il Santa Marinella ha due squalificati Cuomo e Caforio. Di contro, rientrano Serpieri, Gentili e Brutti. «Sono convinto – conclude il tecnico - che chi andrà in campo al loro posto, darà il massimo per ottenere quella vittoria che ci serve, per poi affrontare i big match di mercoledì in casa contro il Grifone che ci permetterà di rimanere attaccati al treno della capolista. Mi aspetto quindi una reazione veramente importante e feroce da parte dei ragazzi».

