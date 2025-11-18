Due punti preziosi quelli conquistati nel turno infrasettimanale di venerdì scorso da Santa Marinella Basket al Pala De Angelis contro SanRaffaele.

Le romane arrivano a Santa Marinella cariche della vittoria al cardiopalmo ottenuta sul campo del Montesacro, pronte a portare sul parquet tutto quell'atletismo e quella velocità di una squadra giovane e audace.

Le tirreniche sono pronte ad affrontare quella che sicuramente sarà una partita impegnativa sotto tanti punti di vista e hanno dalla loro parte il calore dei tifosi pronti a sostenerle. Non troppa lucidità in alcuni frangenti, ma anche qualche acciacco e qualche assenza, contribuiranno ad un ritmo altalenante per alcuni tratti della partita che però non vedrà mai le tirreniche in svantaggio.

Il primo quarto è determinante nel decidere l’andamento del match, con una difesa viva e molta precisione nella fase di realizzazione, per un 18-4 fragoroso.

Le romane non si fanno scoraggiare dal punteggio e alzano i ritmi, aumentano la pressione difensiva e realizzano diversi canestri in penetrazione, rosicchiando punti e portandosi all’intervallo lungo a –8 (29 – 21).

Al rientro in campo il S. Marinella sembra aver ritrovato un po’ di consapevolezza offensiva che permette di realizzare qualche canestro in più e concludere il quarto 47 – 35.

Nell’ultimo quarto le santamarinellesi non trovano soluzioni buone e soffrono l’arrembaggio delle romane, scatenate e determinate a tornare in partita. Tuttavia, nonostante le difficoltà in fase di realizzazione e qualche leggerezza nella gestione di possessi importanti, le ragazze di Coach Precetti riescono a far fruttare il bottino di punti maturato nel corso della partita e portano a casa una vittoria molto importante.

Ora qualche giorno per godersi la vittoria e lavorare in palestra in attesa di tornare in campo contro Montesacro, sempre a S. Marinella, venerdì 28 novembre alle 20.45.

Santa Marinella Basket: Amorosi 2, Bronzolino, Caccamo 2, Casciani 2, Del Vecchio 21, Maggi, Marini, Moretti, Pennesi 2, Rateanu 10, Rogani 6, Terenzi 6.

Confartigianato S. Raffaele Basket: De Blasis 17, Russo 13, Navarra 7, Mainolfi 6, Sangare 4, Rodrigues 2, Aretano, Camposeo, Marino, Semeraro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA