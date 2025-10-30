Ottimo inizio di stagione nel campionato di rugby di serie B per il Lions Alto Lazio Viterbo che dopo la vittoria all’esordio in casa contro l’Old Colleferro si è ripetuta nella seconda giornata sul campo del Livorno. L’incontro ha avuto inizio con i padroni di casa, gli Amaranto, che hanno mostrato grande determinazione e intensità, riuscendo a trovare rapidamente la meta del vantaggio grazie a una serie di azioni manovrate che i Viterbesi hanno faticato a contrastare. Dopo un inizio di partita caratterizzato da sofferenza, durante i primi venti minuti, gli Lions hanno saputo reagire. A seguito di un attento lavoro sulla mischia chiusa, sono riusciti a prendere in mano il controllo del gioco. Il primo significativo cambio nel punteggio è arrivato con un calcio di punizione trasformato da Fabbri, che ha ridotto le distanze. Successivamente, nel finale del primo tempo, Crinò è andato a segno con una meta che è stata prontamente trasformata dallo stesso Fabbri, fissando il punteggio sul 7-10 al termine dei primi quaranta minuti di gara. Nella ripresa, i Lions hanno continuato a mantenere l'iniziativa. Un ulteriore calcio di punizione di Fabbri ha aumentato il vantaggio. La seconda meta, realizzata sempre da Fabbri e trasformata da Milani, ha dato l'impressione a tutti che la squadra viterbese avesse la situazione sotto controllo. Tuttavia, un cartellino giallo mostrato a un giocatore dei Lions ha consentito ai Livornesi di accorciare le distanze grazie a una meta da touche. Nonostante la pressione crescente, i Lions hanno dimostrato grande maturità gestionale nel finale, portando a casa una vittoria importante per 14-20. Questo risultato, sebbene senza bonus, rappresenta un ottimo traguardo per la squadra, che ora si trova in seconda posizione in classifica con nove punti, alle spalle del Perugia. Con lo sguardo rivolto alla prossima sfida contro la Rugby Roma, sarà cruciale per i Lions ottenere il massimo risultato possibile. Questo incontro, che precede la lunga sosta di novembre per via degli impegni internazionali dell'Italia, offre un'ulteriore opportunità per consolidare le posizioni di vertice in classifica. La pausa sarà anche un'importante occasione per recuperare gli infortunati e prepararsi adeguatamente per affrontare la seconda parte della stagione. - Mete: Crinò e Fabbri (trasformate da Fabbri e Milani) Calci di punizione: 2 realizzati da Fabbri. Migliore in campo: Fabbri Marzio. Questa la formazione: Milani, Morgantini, Digiacomantonio Lo., Fabbri, Garbuglia F., Crinò, Crescentini, Lanzi A., Malagigi, Crescimbeni, Santucci, Schirripa, Raschi A., Di Resta, Ferrilli. Disponibili: Battaglini, Duri, Spada, Elvezia, Valtieri, Biagetti F., Biagetti L.. Domenica prossima match ancora in trasferta contro il fanalino di coda del Rugby Roma Olimpic Club.