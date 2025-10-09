Inizieranno nel weekend i Campionati di Serie C di volley e la RIM Sport Cerveteri è pronta a scendere in campo sia al maschile che al femminile nella massima categoria regionale. Entrambe le squadre hanno cambiato diversi elementi del proprio roster ed entrambe faranno il proprio debutto fuori casa.

Ad aprire le danze sarà la squadra capitanata da Lorenzo Brunelli che scenderà in campo sabato alle 17 contro Casal Bertone in un match valido per il Girone B. Tra le principali novità della stagione 2025-2026 c’è sicuramente l’arrivo di coach Luca Cataldi che, a ridosso del debutto, ha dichiarato: «Il gruppo sta girando molto bene, io e Andrea Alborello, che mi sta dando una mano a seguire la formazione, siamo molto contenti. È una squadra abbastanza giovane, ma abbiamo sempre un gruppo di esperti guidato da Brunelli. I nuovi si stanno integrando bene e sono degli ottimi innesti. Il campionato stesso ci dirà quello a cui possiamo ambire, sicuramente sono tanti gli aspetti da migliorare, ma è una squadra che ha voglia di lavorare. Devo dire che il girone è abbastanza tosto, Appio, Aprilia e Casal Bertone mi dicono essere squadre ben attrezzate. Poi ci sono le squadre giovani come Fenice o Roma 7 che sono sempre molto insidiose. Il girone d’andata sarà il termometro, quello che ci dirà a cosa possiamo ambire. Già il primo incontro sarà molto interessante anche se avremo una formazione rimaneggiata. Partiamo a testa bassa, poi vediamo chi è più bravo».

Appuntamento domenicale, invece, per le ragazze guidate dal confermatissimo coach Rodrigo Miliante Ribeiro. Giacometti e compagne dovranno vedersela con il Sempione Pallavolo con inizio gara previsto alle ore 16:30. A pochi giorni dal match, il coach si è detto soddisfatto della strada imboccata: «Abbiamo lavorato bene nel precampionato nonostante le uscite di alcune giocatrici e l’ingresso di nuove ragazze. È una squadra nuova e ci sono tante cose da aggiustare, ma sono fiducioso perché le ultime amichevoli sono andate bene. È la direzione giusta. L’obiettivo è sempre quello di crescere come squadra e di confermare la categoria. Siamo nel Girone A dove ci sono squadre bene attrezzate come la Luiss, ma in Serie C le cose cambiano velocemente e ancora non sappiamo quale sarà il livello reale delle nostre avversarie. Lo scorso anno Sempione era nell’altro girone e quindi sarà uno scontro inedito».

Il debutto casalingo, invece, è previsto nel pomeriggio di sabato 18 ottobre.

