Gli Old Rugby Civitavecchia sono un gruppo di uomini che hanno sempre giocato e non vogliono staccare la spina, ma sono anche quei giocatori che hanno deciso di riprendere dopo un periodo di inattività. La frangia più interessante, però, racchiude coloro che avrebbero sempre voluto provare ad avere un pallone ovale attaccato al corpo e volare a meta o bloccare con un placcaggio un avversario, ma non hanno potuto o non hanno trovato l'occasione per farlo in passato. Le ragioni o la spinta a far parte di questo gruppo sono tante, ma tutti sono grandi protagonisti del panorama degli Old Rugby Civitavecchia. E allora cosa c’è di meglio di trovarsi la sera, magari dopo tanto lavoro e stress, al Moretti Della Marta e sentirsi protagonisti di battaglie sul campo con tanto divertimento. Il motto è la tipica e immancabile triplice “effe” Internazionale che governa il movimento gli Old: fun, friendship, fraternity, ovvero divertimento, amicizia e fratellanza.

Non esiste un campionato strutturato degli Old, ma l'annata, grosso modo da ottobre a giugno, è ricca di appuntamenti, di partite o tornei contro squadre con le quali si ha un rapporto di particolare amicizia.

La durata delle vere competizioni è abbastanza flessibile, spesso ci si accorda con l'arbitro prima del fischio iniziale ma con vero rugby: placcaggi, maul, ruck, fango e tanta gloria, e poi i terzi tempi sono da favola.

Insomma per gli Old Rugby Civitavecchia di questi tempi, la preparazione atletica e tanti appuntamenti serali sono la ricerca e la voglia di fare sport, cercando di fare proseliti ossia nuove leve per rafforzare il roster.

