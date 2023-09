Parte con il botto la campagna acquisti della Rim Cerveteri, che si è assicurata le prestazione di Salvatore Parlato, ex cestista di Avellino nella serie A.

Con la squadra irpina ci ha giocato per tanti anni, a partire dal 2003, agli albori della sua carriera.

Lungo è stato il percorso dell'ala campana, che ha vestito le maglie di Scafati e Benevento.

Il 38 enne non ci ha pensato un attimo ad accettare la proposta degli etruschi, coinvolto dal progetto della società verdazzurra che parte per l'avventura nella C unica con grande entusiasmo.

Ha trovato un'ambiente accogliente Parlato, che negli ultimi due anni ha vestito la casacca del Pass Roma.

Intanto Parroccini e compagni hanno iniziato la preparazione al Pala Rim, mentre per quanto riguarda le gara di campionato, è stato ufficializzato Valcanneto come campo da gioco, omologato per la categoria.

I verdazzurri, infatti, sperano anche lontano da Cerveteri, a 13 km di distanza ci sia lo stesso affetto di cui hanno goduto lo scorso anno giocando in casa. Le gare si svolgeranno la domenica alle 18.

©RIPRODUZIONE RISERVATA