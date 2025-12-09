Grandi successi e un ricco medagliere per la Polisportiva Azzurra Santa Marinella che, in occasione dei Campionati della Provincia di Roma di Badminton, svoltisi a Santa Marinella, ha dimostrato il buon livello raggiunto dai propri atleti, sia nelle categorie Senior che in quelle giovanili. L'evento ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di atleti della Polisportiva, i quali hanno conquistato ben otto medaglie totali, portando alta la bandiera del litorale romano nel panorama sportivo regionale.

I risultati ottenuti, che spaziano dall'oro al bronzo, evidenziano il buon lavoro svolto offrendo ottime prospettive di crescita per il futuro del badminton nel nostro territorio. Il medagliere della Polisportiva Azzurra Santa Marinella conta dell’oro di Maria Grazia Italiano, che ha conquistato la vetta nel singolare Senior Femminile e ha replicato l’impresa nel doppio Senior Femminile in coppia con Alessandra Tiburzi.

La Tiburzi si è distinta nuovamente, ottenendo il suo secondo oro nel doppio misto Senior insieme a Claudio Antimo Perfetto, sigillando un dominio triplo nella categoria Senior Femminile. Nella categoria Under 17, le giovani atlete hanno dimostrato di essere delle grandi promesse. Diletta Brundu e Linda Carletti hanno lottato fino alla fine, aggiudicandosi un prezioso argento nel doppio femminile. Il bilancio si è arricchito con quattro medaglie di bronzo.

Nella categoria Senior maschile, Luigi Iacomino ha conquistato il terzo posto nel singolare, replicando il piazzamento anche nel doppio in coppia con Andrea Baccalà. Infine, il vivaio giovanile ha completato il quadro dei podi con Sara Tamagnini che ha ottenuto il bronzo nel singolare Under 17 femminile, seguita dal terzo posto nel doppio Under 17 maschile conquistato dalla coppia formata da Christian La Rosa e Moreno Bondì.

