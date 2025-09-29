E' partita la stagione del Revolution Karate, con la compagine di Cerveteri che si appresta a gareggiare in competizioni nazionali. Il team guidato dal Kalid Aboujid, si compone di 80 atleti, divisi tra maschi e femmine. Dopo i risultati raggiunti lo scorso anno, con la conquista dei podi in competizioni internazionali, non si fermano un attimo, pensando ai prossimi impegni.

«Stiamo aspettando che la federazione dirami l'elenco delle competizioni, ma siamo già pronti - hanno detto i tecnici - I numeri sono dalla nostra parte, siamo cresciuti di unità, puntiamo a portare sul podio molti ragazzi che sono cresciuti e si stanno impegnando, lavorando sodo, per arrivare alle gare pieni di energie». ll team etrusco, quindi, punta in alto, e vuole cominciare la stagione agonistica con il piede giusto.

