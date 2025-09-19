Torna uno degli appuntamenti più attesi del settembre sportivo civitavecchiese. Domani e domenica il PalaRiccucci ospiterà l’undicesima edizione del Trofeo Mario Romano, manifestazione organizzata dalla Cestistica per presentare al pubblico la nuova formazione rossonera e per ricordare la figura dello storico dirigente a cui la competizione è dedicata. Quella di quest’anno si annuncia come un’edizione di grande interesse, quasi un’anteprima del campionato, dal momento che le squadre coinvolte saranno protagoniste della nuova Serie C. Il programma scatterà sabato con le semifinali: alle ore 17 la sfida tra Supernova Fiumicino e Vigna Pia, mentre alle 19 toccherà alla Ste.Mar 90 Cestistica, che davanti al proprio pubblico affronterà Bracciano. Domenica, invece, si giocheranno le finali: alle 17 quella per il terzo posto e alle 19 la partita che assegnerà il trofeo, seguite dalla cerimonia di premiazione fissata per le 20.30.

Oltre all’aspetto tecnico e agonistico, che catturerà soprattutto all’attenzione di coach Gabriele La Rosa e del suo fidato vice Ferdinando Ottaviani, il torneo sarà anche l’occasione per vedere all’opera i volti nuovi e i graditi ritorni in maglia rossonera. La società ha infatti annunciato il rientro di Leonardo Bezzi, pronto a dare esperienza e solidità alla squadra, e la riconferma di Mattia Gianvincenzi, che garantirà continuità e qualità nel roster.

Due notizie accolte con entusiasmo dal pubblico civitavecchiese, che attende con curiosità la nuova stagione. Il Trofeo Mario Romano si conferma così un momento di sport, memoria e passione, capace di unire il ricordo di un dirigente storico alla voglia di guardare avanti con entusiasmo, con la speranza che la Ste.Mar 90 riesca a fare una bella figura davanti al pubblico amico.

