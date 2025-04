Finisce con una trasferta di domenica alle 11 il campionato di Seconda Categoria per il Quartiere Campo Oro. Per l'ultima giornata c'è una gara sul campo del Sutri, la squadra con cui i gialloverdi hanno maggiormente battagliato per la vittoria del campionato. I ragazzi di Fabio Secondino vogliono terminare con un altro successo questa splendida cavalcata. Poi da lunedì ci sarà modo e tempo per pensare solo al futuro.