Fine settimana di emozioni contrastanti per le formazioni civitavecchiesi impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. In Prima Categoria, partenza da sogno per il Quartiere Campo dell’Oro, che travolge 5-1 il Ronciglione United al campo Tamagnini. I gialloverdi di mister Nello Savino dominano dal primo all’ultimo minuto, offrendo una prova di forza davanti al pubblico di casa. Al 21’ Vaitovich apre le marcature di testa su rimessa laterale, poi al 29’ il capitano Kevin Rasi raddoppia al termine di una splendida triangolazione.

Lo stesso Rasi trasforma il rigore del 3-0 al 41’, nonostante il tocco del portiere, e nella ripresa completa la tripletta con uno scavetto delizioso. Al 24’ ancora Vaitovich chiude i conti con un tap-in centrale, mentre in pieno recupero arriva solo il gol della bandiera ospite.

Una cinquina che regala entusiasmo e che tutta la squadra ha voluto dedicare a Francesco “Checco” De Martino e alla sua famiglia.

Esordio amaro invece per il Dlf Calcio di Flavio Borreale, sconfitto 1-0 sul campo del Sutri. La gara si decide al 20’ del primo tempo con il gol di Dappio su punizione. Dopo lo svantaggio, i biancoverdi crescono e si rendono più pericolosi, sfiorando il pareggio con Leardini, Bastianelli e Brancaccio, ma il portiere Palombi è protagonista di diversi interventi decisivi. Resta qualche dubbio per un tocco di mano in area non sanzionato dall’arbitro, ma nonostante l’assedio finale il risultato non cambia.

In Seconda Categoria la Csl Soccer riparte da dove aveva finito, superando 4-0 il Piansano al Flavio Gagliardini. Dopo un primo tempo equilibrato, ci pensa Stefanini a sbloccare il risultato su punizione, poi Carru raddoppia in mischia e Gasparri firma il tris dopo un bel dialogo con lo stesso Stefanini. Un autogol chiude la goleada dei leoni di Tommaso Valente, che iniziano nel migliore dei modi la stagione del presidente Marco La Camera.

Chiude il quadro l’Evergreen, all’esordio assoluto in Seconda Categoria, che conquista un prezioso 1-1 sul campo della Vis Bracciano grazie al gol di De Simone. Un punto storico che inaugura con fiducia la nuova avventura dei civitavecchiesi.

