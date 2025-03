Si è svolta domenica scorsa alla banchina 13 del porto, la prima prova del Campionato Provinciale Canna da Riva 2025, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, ma che purtroppo è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche poco favorevoli. La gara, infatti, si è svolta sotto una pioggia incessante, che ha reso il pesce particolarmente diffidente e difficile da catturare. Nonostante le avverse condizioni climatiche, i concorrenti hanno dimostrato una grande tenacia e determinazione, impegnandosi al massimo per superare le difficoltà e cercare di centrare l’obiettivo della giornata. L’evento è stato supervisionato dal presidente provinciale Fipsas Antonio Maniccia, che ha partecipato come giudice di gara, e da Mario Olivieri, direttore di gara, i quali hanno seguito con attenzione e professionalità l’evolversi della competizione. La classifica finale ha visto un grande risultato per Mauro Pistilli (Asd Canna da Riva Civitavecchia), che si è imposto come vincitore della giornata, conquistando il primo posto. A seguire, si sono classificati Lello Calò, Fabio Orlandi, Vincenzo Sangermano e Giuseppe di Iorio. Una menzione speciale va alla squadra della Asd Canna da Riva, che ha ben rappresentato la città di Civitavecchia. Pistilli, primo assoluto, Orlandi, Sangermano, Di Iorio, Ferone, Coppari, Catenacci, Ballotari e Campidonico hanno dato il massimo, rendendo onore alla loro società e ottenendo ottimi risultati nonostante le difficoltà ambientali. La gara, che ha visto una partecipazione entusiasta e determinata, è stata quindi un successo, con i concorrenti che hanno dimostrato grande spirito di squadra e resilienza, nonostante le avversità. Si prevede che nelle prossime prove il livello di competizione sarà ancora più elevato, con tutti i partecipanti pronti a dare il massimo. Unica nota stonata, il fatto che per motivi di sicurezza il pubblico non possa assistere a questo tipo di manifestazioni dal vivo, che favoriscono da sempre il legame tra la città e il mondo della pesca.

