Sfuma sul più bello la prima vittoria dell’era Albano al “Desideri”. Il Fiumicino accarezza il successo contro il Ladispoli, ma viene raggiunto nel finale da una rete che lascia l’amaro in bocca ai rossoblu. Finisce 2-2 una sfida intensa, vibrante e ricca di emozioni, in cui entrambe le squadre possono recriminare per le occasioni non sfruttate. La partita, valevole per l'ottava giornata del girone A di Promozione, si accende subito. Dopo appena due minuti, da calcio d’angolo, Barilaro sfiora il vantaggio di testa per gli ospiti, ma i padroni di casa rispondono con un tiro dalla distanza di Trinchi che non crea troppi problemi a Manetti. Al 27’ il match si sblocca in contropiede, Gafuri si presenta a tu per tu con Gentile, lo dribbla e deposita in rete il pallone dell’1-0 Ladispoli. La gioia ladispolana dura poco. Al 30’ arriva la replica immediata degli aeroportuali con Perocchi, ex di turno, che sorprende Manetti su calcio di punizione grazie a una barriera che si apre. Successivamente Trinchi colpisce una traversa con un bolide da fuori area, che senza ombra di dubbio avrebbe meritato miglior sorte. Nella ripresa il ritmo resta alto. Le due compagini si affrontano a viso aperto e le emozioni non mancano. Il Fiumicino trova il sorpasso nell’ultimo quarto d’ora grazie a una vera prodezza di Maduka, protagonista nell'insaccare sotto la traversa un destro potentissimo, un eurogol che fa esplodere di gioia il pubblico locale. Sembra fatta per i rossoblù, ma il Ladispoli non si arrende. Felici trova il guizzo giusto e firma il 2-2, punendo i fiumicinesi. Nel finale, quest’ultimi, restano anche in dieci uomini per l’espulsione di De Nicola. La società ospitata ci prova e sfiora il colpaccio: prima con un gol annullato a Rodio che scatena le conseguenti proteste, poi, al quinto minuto di recupero, Pelizzi fallisce una clamorosa occasione da pochi passi.

IL TABELLINO. Fiumicino-Academy Ladispoli: 2-2.

Marcatori: 27’ Gafuri (AL), 30’ Perocchi (FI), 74' Maduka (FI), 84' Felici (AL).

Fiumicino: Gentile; Lombardi, De Nicola, Trinchi, Spagnoletti (46' st Pellutri), Bizzocchi (53' Mangione), Munaretto, Frasca (74' Trimeleti), Maduka, Alesi (58' Pensabene), Perrocchi (86' Cococcia). A disposizione: Cerquetti, Albisi, Di Loreto. Allenatore: Paolo Albano.

Academy Ladispoli: Manetti; Urbani, Facecchia (75' Felici), Barros (81' Da Soller), Barilaro (78' Da Soller), Cruciani, Gafuri, Romagnoli, Modesti (65' Pelizzi), Tasselli (61' Cecchinelli), Rodio. A disposizione: Di Donato, Villani, Tutore, Orlandi. Allenatore: Quintiliano Mastrodonato.

Arbitro: Tommaso Focetola di Roma 2. Assistenti: Ivano Martelluzzi e Pierpaolo Perruzza entrambi di Frosinone.

Ammoniti: Pensabene (FI), Maduka (FI), Bizzocchi (FI), Romangoli (AL). Espulsi: 85' De Nicola (FI).

