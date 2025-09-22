La stagione 2025-2026 di Promozione non parte nel miglior modo possibile per il Fiumicino. I ragazzi allenati da mister Lodi, presenti all'interno del girone A, vengono travolti da una prestazione di livello da parte dell'Atletico Cimina Falisca. Al “Pietro Desideri” il punteggio finale parla di uno 0-4 pesante, a dimostrazione del piede sull’acceleratore messo dagli ospiti, intenzionati sin da subito a mettere in chiaro le proprie ambizioni stagionali. L’inizio gara aveva illuso il pubblico rossoblu: una splendida punizione di Trinchi al 10’ costringe l’estremo difensore avversario a un intervento prodigioso. Ma si tratta soltanto di un lampo nel buio. Passano pochi minuti e arriva il devastante uno-due firmato da Mancino (20’) e Meconi (25’), che spegne l’entusiasmo della compagine fiumicinese, indirizzando la partita. Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Fiumicino prova timidamente a rientrare in gara, ma l’Atletico Cimina Falisca si chiude con ordine e colpisce in ripartenza: ancora Mancino, al 65’, firma la sua doppietta personale. Il poker definitivo arriva al minuto 80 con Lazzarini, che chiude i conti e regala agli ospiti tre punti meritati. Per la società aeroportuale una giornata indubbiamente da dimenticare in fretta. La squadra dovrà lavorare duramente durante la settimana per mettersi alle spalle tale delusione e riscattarsi subito nella prossima sfida con l'Atletico Monterano.

