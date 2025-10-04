Esordio casalingo per la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo che nella seconda giornata del campionato di Serie B di basket affronta le fomazione campana dell’Angri. Palla a due al PalaMalè con inizio domani alle ore 18, ingresso gratuito. È una Stella Azzurra ancora alle prese con qualche defezione ma che cercherà di riscattare il ko dell’esordio ad Avellino ed incamerare i primi due punti della stagione con lo stesso coach Saputo che ha rimarcato l’importanza di vedere in azione di partita in partita una formazione in grado si saper assimilare sempre di più il suo verbo cestistico. Il programma completo della seconda giornata è il seguente: giocate oggi Energia Benevento-Pallacanestro Antoniana (Napoli) e San Paolo Ostiense (Roma)-StellaEbasket (Roma). Domani alle ore 16 Nuovo Basket Aquilano (L’Aquila)-Klass Sennori (Sassari), WeCom Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo-Angri Pallacanestro (Salerno), Tiber Basket (Roma)-Carver Roma Cinecittà, Promo Basket Marigliano 2003 (Napoli)-Pepe In Grani Stepback Caiazzo (Caserta), Basket Ferentino (Frosinone)-Felice Scandone Avellino. Riposa l’Esperia Cagliari .

