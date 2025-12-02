Campionato di Prima Categoria giunto quasi ad un terzo del suo svolgimento. Nel girone A cambia ancora il padrone della graduatoria. Adesso a godersi il primato in solitudine è il Quartiere Campo Oro, matricola terribile e che grazie al successo per 3-1 nello scontro diretto contro il Castel S.Elia si isola in vetta a 21 punti con una lunghezza di vantaggio sul Vetralla 1928 che ha battuto il Farnese per 3-0. Sul terzo gradino del podio ci sono proprio il Castel S.Elia ed il Montefiascone che ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo per 5-0 in casa il Tarkna Tarquinia. Segue a a un punto la coppia Maremmana e Calcio Sutri con i tirrenici vincitori per 3-2 sul Bagnaia ed il team sutrino che ha conquistato un buon pareggio nella trasferta di Viterbo contro l’Aurora. A seguire il Tuscania vincitore per 6-2 in casa contro uno spento Ronciglione United. A completare il quadro della nona di andata il pareggio a reti bianche tra Allumiere e Dlf e la vittoria esterna della Dm84 Cerveteri sul terreno di una Nuova Castrense sempre più fanalino di coda con un solo punto al suo attivo. Novità anche sulle panchine visto che dopo la sconfitta con il Quartiere Campo Oro il Castel S.Elia ha sollevato dall’incarico il suo tecnico Miscia affidando per ora la squadra al dg nonché tecnico Giancarlo Carloni. Nel girone C prosegue il dominio della capolista Anguillara leader con 25 punti e che precede di 4 lunghezze il Cesano. Anguillara che ha maramldeggiato vincendo per 9-0 nella trasferta contro il Play Selva Candida e Cesano passato per 1-0 sul terreno dell’Etrurians. Tra le provinciali ritorno al successo per la Fortitudo Nepi vincente per 1-0 contro la Vigor Rignano Flaminio e che con questi tre punti raggiunge al quarto posto il Canale Monterano. Segue ad una lunghezza il Real Fabrica che nella trasferta contro la Borgata Gordiani non è andata oltre il 3-3. Primo successo stagionale infine per la Jfc Civita Castellana che ha vinto a Formello per 2-1 portandosi a quota 6 punti.