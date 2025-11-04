La quinta giornata del campionato di Prima Categoria è andata in archivio disegnando nuovi scenari nei raggruppamenti dove militano le squadre viterbesi. Nel girone A al comando la coppia composta da Calcio Sutri e Quartiere Campo Oro, due formazioni entrambe provenienti dalla Seconda Categoria. Il Calcio Sutri ha battuto per 2-1 in casa il Farnese ed ha raggiunto quota 12 punti insieme al Quartiere Campo Oro che sempre di misura ha avuto la meglio per 1-.0 sulla Fulgur Tuscania. I due team sono tallonati ad una lunghezza dal Vetralla 1928 vittorioso in casa per 3-1 sul Dlf Civitavecchia. Vetralla che resta l’unica squadra imbattuta nel girone A. Oltre al Tuscania perdono terreno dal primato il Castel S.Elia battuto per 3-2 a Cerveteri dal Dmc84 Cerveteri, il Bagnaia che è stato sconfitto 2-1 nel derby giocato al Pilastro contro l’ Aurora Viterbo ed il Montefiascone fermato sullo 0-0 casalingo dall’Allumiere. Recupera terreno dopo l’inizio di stagione non semplice la Maremmana che in casa ha superato per 2-0 il Ronciglione. Cancella lo 0 dalla classifica la Nuova Castrense che ha ottenuto il suo primo punto pareggiando in casa per 2-2 contro il Tarkna Tarquinia. Nella parte bassa della classifica si parte dal punto della Nuova Castrense che è preceduta a quota 3 dalla coppia Ronciglione e Farnese e a 4 dal duo Aurora Viterbo e Dm 84 Cerveteri. Nel girone C c’è una nuova coppia al comando con Anguillara e Cesano che grazie alle vittorie esterne contro Atletico Focene e Play Selva Candida hanno raggiunto quota 13 punti e precedono di due lunghezze il Canale Monterano che ha piegato per 3-1 la resistenza del Real Fabrica. Tra le provinciali sulla scia delle prime c’è la Fortitudo Nepi vincente in casa per 3-0 sull’Atletico Casalotti, successo che ha permesso alla compagine bianco verde di portarsi a 10 punti. Ancora in difficoltà la Jfc Civita Castellana battuta per 2-1 nella trasferta con il Soratte Capena. Jfc che rimane al penultimo posto con due punti e che è ancora alla ricerca della prima vittoria.