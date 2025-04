Sono state presentate con una conferenza stampa, che si è tenuta alla Casina Trincia, le Finali Regionali OPES Pallavolo Lazio “Trofeo Città di Santa Marinella”, che si terranno il 10 e 11 maggio al Palazzetto dello Sport. All’incontro, sono intervenuti il sindaco Pietro Tidei, l’assessore allo sport Marina Ferullo e il delegato al turismo Alessio Manuelli. Con loro i rappresentanti di Opes nazionale e regionale David Simbolotti e Francesco Fiorini, e la presidente di Tolfa Volley Barbara Pasquini. Presente l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e le squadre di pallavolo di Santa Marinella e Tolfa. Ospite d’onore dell’evento, Marta Menegatti, accompagnata dai militari dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, simbolo del Beach Volley italiano a livello internazionale, plurimedagliata d’oro ai Mondiali e ben quattro partecipazioni olimpiche. «Abbiamo deciso di investire su questo evento perché crediamo nel ruolo sociale dello sport - ha detto il sindaco Tidei - che è anche volano per l'economia turistica. Siamo certi che la città accoglierà l'evento e i tanti visitatori con entusiasmo. Saprà offrire loro ospitalità e tante iniziative per trascorrere piacevolmente il tempo libero tra una competizione e l'altra». Ha espresso entusiasmo l’assessore Ferullo: «Siamo felici di ospitare le finali regionali nelle nostre strutture sportive, in particolare nel Palazzetto che, a maggio, sarà consegnato alla città dopo una ristrutturazione importante e necessaria. Finalmente Santa Marinella e gli atleti potranno godere di spazi polifunzionali e moderni. Lo sport è linfa vitale per la crescita di una comunità sana e motivata». La manifestazione vedrà la partecipazione di 84 squadre e oltre 1.200 atleti, pronti a contendersi il titolo di Campione Regionale OPES. Le categorie in gara saranno ben 23, suddivise tra maschile, femminile e misto, e coinvolgeranno atleti di tutte le età. «Gli eventi sportivi di questo livello, capaci di portare oltre tremila persone in un solo fine settimana, sono volano per l’economia turistica della nostra città- ha dichiarato il consigliere Manuelli- a tal fine, insieme agli organizzatori, stiamo preparando l'accoglienza e dei kit di benvenuto, con tutte le informazioni necessarie per visitare la città e conoscere il patrimonio di cui dispone». Per gli organizzatori di Opes, le finali rappresentano non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di riflessione e promozione dei valori profondi legati allo sport, inteso come strumento di cambiamento, crescita personale e coesione sociale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA