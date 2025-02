Nella giornata di ieri presso l’aula consiliare del Comune di Civitavecchia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione della regata Garmin Roma per Due, Uno, Tutti. L’evento segna un momento importante per questa storica competizione velica offshore, tra le più antiche del Mediterraneo, che si rinnova con un restyling di immagine, orgoglio per una lunga storia e obiettivi ambiziosi. La regata, con il suo percorso di 540 miglia da Riva di Traiano a Lipari e ritorno, continua a rappresentare una sfida impegnativa per velisti di tutte le classi d’altura: Irc, Orc, Mini 6.50, Class 40 e Multiscafi.Durante la conferenza stampa sono state presentate le novità dell’edizione 2025, i servizi offerti e il ruolo di questa regata come punto di riferimento per la vela d’altura, attirando ogni anno i migliori velisti italiani e internazionali. Sono intervenuti durante la conferenza l’assessore della Città Metropolitana di Roma Alessia Piretti e Cristiana Monina, rappresentante della Fiv IV Zona, il presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano Oscar Campagnola, insieme a Federico Forino, rappresentante del title sponsor Garmin, il direttore sportivo del Cnrt Giuseppe Borrelli e il presidente del Comitato di Regata Fabio Barrasso. A prendere la parola è stato anche il giornalista Rai Giulio Guazzini, che ha preso parte più volte alla Roma per Due, Uno, Tutti. Inoltre sono stati trasmessi contributi video di Cecilia Zorzi e Giulia Fava, due voci di spicco del mondo velico.

LA GARMIN ROMA PER DUE, UNO, TUTTI. Nata nel 1994 come regata riservata agli equipaggi in doppio, la Garmin Roma per Due è presto diventata un appuntamento fisso per gli amanti della vela d’altura. Nel 1995 è stata introdotta la Garmin Roma per Tutti, dedicata agli equipaggi numerosi, e nel 2014 ha fatto il suo debutto la Garmin Roma per Uno, unica regata offshore italiana aperta alla partecipazione in solitario. La Garmin Roma per Due, Uno, Tutti fa parte del campionato italiano Offshore con il massimo coefficiente di difficoltà, rappresentando non solo una sfida per velisti esperti, ma anche un’opportunità per coloro che vogliono mettersi alla prova su lunghe distanze nelle condizioni impegnative del Tirreno in aprile.

IL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO. Il Circolo Nautico Riva di Traiano nasce nel 1984, ancora prima del completamento del marina, con l’obiettivo di promuovere la vela d’altura. Nel 1987 ha ospitato il primo match race con i migliori timonieri dell’epoca, come Francesco De Angelis e Tommaso Chieffi, seguito nel 1989 dal primo Campionato Invernale, oggi con circa 40 barche partecipanti. Nel 1994 ha dato vita alla Roma per Due, che è diventata un classico della vela offshore, attirando grandi nomi della vela mondiale come Bruno Peyron, Isabelle Autissier, Skip Novak e Vittorio Malingri. Oltre alle regate, il Circolo è attivo in iniziative benefiche e ambientali, come la Regata dell’Epifania, i cui proventi vanno in beneficenza, e la Veleggiata per l’Ambiente, per sensibilizzare i diportisti sul rispetto del mare. Con una lunga tradizione sportiva e sociale, il Circolo Nautico Riva di Traiano continua a essere un punto di riferimento per la vela d’altura nel Mediterraneo.

PATROCINIO E SPONSOR. L’edizione 2025 della Garmin Roma per Due, Uno, Tutti è patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comune di Civitavecchia e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sotto l'egida di Uvai e del campionato italiano Offshore e con la collaborazione di Porto Turistico di Riva di Traiano, System Yacht, Traiana Nautica, Associazione Velica Civitavecchia e Associazione Velica Bracciano. Gli sponsor partner dell’evento sono Azimut, Fcw, ProgeSub e Wolters Kluwer, mentre lo sponsor tecnico è Antal.

