Prestigioso riconoscimento per Emanuele Feoli, assistant coach e preparatore atletico del team nazionale della Lega Italiana Muay Thai, premiato al Gran Galà dello Sport promosso dal V Municipio di Roma, evento che celebra le eccellenze sportive della Capitale. Durante l'evento, sono state premiate varie figure del panorama sportivo romano per i risultati ottenuti nella passata stagione, e tra queste non poteva mancare Feoli, protagonista insieme al maestro Federico Conti dei successi azzurri all’IML International Tournament di Pattaya, in Thailandia.

Il team nazionale italiano ha conquistato sette ori e due argenti sul ring dello storico stadio Thepprasit, confermandosi tra le realtà più forti a livello internazionale.

«Per me è stato un orgoglio enorme – racconta Feoli – vedere riconosciuto non solo il valore tecnico dei nostri atleti, ma anche il lavoro di promozione che portiamo avanti ogni giorno per far crescere la Muay Thai in tutta Italia. È il terzo anno che ricevo un riconoscimento a Roma e ogni volta è un’emozione nuova. Due anni fa fui premiato al Salone d’Onore del CONI, ora questo premio al Gran Galà rappresenta un’altra tappa importante del mio percorso. Ad aprile tornerò in Thailandia, a Pattaya, per continuare ad allenare i ragazzi del team nazionale e perfezionarmi sotto la guida del campione Sudsakorn Sor Klinmee e del maestro Kru Arm Jaroensawat. Portare il nome di Civitavecchia in contesti dove la nostra città non era mai arrivata nella Muay Thai è motivo di grande orgoglio».

Un riconoscimento che premia dedizione, passione e impegno, e che conferma Feoli come una delle figure di riferimento della Muay Thai italiana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA