Allo stadio Guidobaldi di Rieti si assegnano i titoli di campione regionale della categoria cadetti, utili a formare la squadra della rappresentativa laziale che ad ottobre a Viareggio scenderà in campo al tricolore dedicato alla categoria U16. Ed anche in questa prestigiosa cornice, la Tirreno Atletica ha raggiunto risultati importanti, con quattro titoli regionali.

In prima giornata Lorenzo Aradis si conferma ai vertici laziali, vince il titolo di campione regionale sui 1000m in 2'40”62, conferma quindi anche il minimo per i tricolori cadetti a cui aggiungiamo la nota del Pb di 2'36”27 della gara della scorsa settimana che lo piazza al terzo posto in Italia. Altra maglia di campione regionale e posto in rappresentativa regionale per Andrea Mari, un risultato cercato e voluto con determinazione la vittoria sui 2000m in 6'01”41, un miglioramento netto di poco più di mezzo minuto negli ultimi 4 mesi.

Seconda medaglia al collo a questi campionati regionali per Andrea con il bronzo sui 1000m in 2'45”73. Le gare di mezzofondo continuano con il titolo regionale di Sofia Biondi nei 1200m siepi: primo anno di categoria la stoccata degli ultimi metri in 4'06”39 sull'atleta delle fiamme gialle le fanno guadagnare un posto ai prossimi tricolori. Quarto campione regionale viene dal settore lanci, Gaia Ferrilli, anche lei con già in tasca il minimo di partecipazione ai campionati italiani per rappresentativa, oggi sfodera un ultimo lancio che chiude la partita per la maglia regionale: 36,79m al Pb con circa mezzo metro di miglioramento.

Altri risultati di netto rilievo sono da registrare per le ragazze al primo anno di categoria: Letizia Merone sui 1000m è 5^ con l'ottima prova, caparbia ed intelligente chiusa in 3'16”69; Matilda Lancioni al salto in lungo sposta la bandierina di ben 40cm portandosi al PB di 4,55m e sale sul podio a 8 dei regionali cadetti; Giorgia D'Orazio si presenta sulla linea dei 300m e del salto in lungo, i suoi risultati sono di 50”59 e di 3,63m con ottime prospettive di miglioramento.

«Il miglior risultato di sempre ad un campionato regionale under 16 – affermano dalla Tirreno – che porta in rappresentativa ben 4 atleti. Una gratificazione enorme che ripaga l'impegno dei ragazzi e dei loro allenatori e che conferma la bontà del percorso intrapreso dal nostro team».

@RIPRODUZIONE RISERVATA