Si sta lavorando in casa Viterbese per la scelta dei 2008 che assume una grande importanza in quello che è il completamento della rosa che dal prossimo 28 luglio sarà a disposizione dei tecnici Gardini e Mancini per l’importante fase della preparazione al prossimo campionato di Eccellenza. E’ già conto alla rovescia per quella data con la società gialloblù che dopo aver optato varie opportunità ha preferito poi per fare tutto in casa. Nella conferenza di mercoledì è stata snocciolata l’attuale rosa che al netto dei giovani Bugliazzini e Manca entrambi classe 2007 che arrivano dal vivaio annovera pochi superstiti del gruppo dello scorso anno e si tratta di Crocchianti, Filosa, Fatati, Iurato e Nesta. Sono stati in molti a fare le valigie chi per decisione della società e chi per scelta personale. Questa l’attuale rosa in attesa di venire rimpolpata dai 2008: portieri Luca Bertollini (2000), Nicolò Casagrande Cingolani (2002). Difensori: Mirko Bugliazzini (2007), Marco Crocchianti (1996), Riccardo De Angelis (2008), Liberato Filosa (1986), Ignacio Valler (2000), Pietro Venditti (2007). Centrocampisti: Alessio Fatati (1989), Matteo Iurato (2000), Edoardo Luciani (2001), Gian Marco Nesta (2000), Alessandro Petruccelli (1999), Antonio Proietti (1997). Attaccanti: Gabriele Carlucci (2002), Giorgio Delogu (2007), Davide Follo (2000), Samuele Manca (2007) e Tomas Vestenicki (1996).