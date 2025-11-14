Grande traguardo per gli associati della sezione Aia di Civitavecchia Pietro Burani e Paolo De Angelis. In occasione dei loro 50 anni di attività arbitrale il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, tramite il presidente della sezione locale Marco Sacco ha premiato con un attestato gli arbitri Benemeriti, oggi osservatori, Pietro Burani e Paolo De Angelis per i loro 50 anni di tesseramento vissuti con impegno, competenza e passione.

LE CARRIERE. Burani, dopo aver arbitrato nel calcio a 5 e a 11 a livello regionale è diventato osservatore della Can 5 a livello nazionale, visionando arbitri della Serie A e A2 con direttori di gara che poi sono diventati Internazionali e nel corso del tempo ha anche svolto diversi incarichi all'interno dei Consigli Direttivi Sezionali, mentre De Angelis ad oggi risulta essere ancora l’unico arbitro civitavecchiese ad aver debuttato in Serie A, precisamente il 26 maggio del 1991 con la partita Cesena-Fiorentina.

Attualmente Burani e De Angelis si dedicano esclusivamente alla crescita dei giovani fischietti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA