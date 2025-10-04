Nel girone A del campionato di Promozione si apre un’altra domenica priva di derby provinciali, in un contesto dove solo tre formazioni, Pianoscarano, Atletico Cimina Falisca e Olimpus Roma, hanno dimostrato di essere in gran forma, mantenendo il punteggio pieno dopo i primi 180 minuti di gioco. Le squadre si preparano ad affrontare nuovi ed importanti impegni, con le compagini provinciali di vertice pronte a testare le proprie ambizioni. Domani alle ore 11 il Pianoscarano ospita il Città di Cerveteri, che per ora non ha ancora trovato il modo di conquistare punti in classifica. La direzione della partita è affidata a Gianluca Mariano della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Pula di Roma 2 e Ilenia Mattiacci della sezione di Viterbo. Contemporaneamente l’ Atletico Cimina (anch'esso a 6 punti) scenderà in campo in trasferta affrontando l’Academy Ladispoli, reduce dalla vittoria sul campo del Cerveteri. La sfida sarà diretta da Isabella Mastrippolito (Roma 2), con la collaborazione di Francesco Gioia (Roma 2) e Fabrizio Caprari (Roma 1). In un contesto mattutino si inserisce anche l’Atletico Capranica, con 3 punti, atteso al Manlio Morera dal Grifone Calcio, anch'esso fermo a 3 punti e desideroso di riscatto dopo il ko subito in casa contro il Pianoscarano. La gara sarà diretta da Giosuè De Felici della sezione di Civitavecchia, con Niroy Emilio Gookooluk (Civitavecchia) e Tiziano Barone (Roma 2) come assistenti. Nel pomeriggio, altre due formazioni viterbesi cercano il loro primo successo. Alle ore 15 il Tarquinia, con 1 punto in classifica, disputa il secondo match interno consecutivo affrontando la Fonte Meravigliosa (2 punti), reduce da due risultati di parità. L’incontro sarà diretto da Giovanni Valente di Ciampino, assistito da Roberto Curcio e Simone Elia entrambi di Ostia Lido. Infine, alle 15.30, la Nuova Pescia Romana, anche essa ferma a 1 punto, sfiderà l’Urbetevere, ultimo in classifica con 0 punti. Questo match rappresenta un'occasione cruciale per i ragazzi di mister Giambi, i quali devono necessariamente ottenere i tre punti per risalire la graduatoria. Pescia ha recentemente rinforzato la propria squadra con gli acquisti dei difensori Gallina e Fiaschetti, del centrocampista Raimondo e dell’attaccante Migliorini. La direzione del match sarà affidata a Cosimo Ferrara di Ciampino, assistito da Andrea Rossi (Ciampino) e Matteo Carapellotti (Aprilia). In conclusione, una domenica ricca di confronti, dove il desiderio di affermazione si mescola a quello di riscatto, rendendo ogni partita un’importante opportunità di crescita e sviluppo per tutte le formazioni coinvolte.

