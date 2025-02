Pesante sconfitta della DCL Edilizia, che sul campo de La Salle perde ( 91-62), battuta da un'ottima formazione, molto organizzata e concreta Un verdetto, al di là della misura, che non varia le posizioni in classifica in chiave playoff.

Sapevano in casa giallonera che sarebbe stato un'impresa, quella di vincere. Non ci sono riusciti, ma niente drammi.

Contro una squadra composta da giovani brillanti, alzano bandiera bianca i tirrenici, che hanno messo tanto impegno, scalfito dalla bravura dei locali. Il divario., molto ampio, ha caratterizzato il match, che ha visto prevalere i padroni di casa.

«Non sono certe queste le sfide a cui dobbiamo pensare, abbiamo affrontato una formazione di un altro livello, a cui vanno i nostri complimenti. Ora pensiamo alle prossime gare, con squadra alla pari, contro le quali dobbiamo fare risultato per assicuraci un posto ai play off. Mancano ancora molte gare, abbiamo le carte in regola per riprenderci e risalire in classifica. C'è molta fiducia, altrettanta consapevolezza, e voglia di ritornare a vincere - ha riferito il capitano Manuele Maria Parroccini».

