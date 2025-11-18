Non si è ancora completato il primo turno della Coppa Lazio di serie C2 per le squadre del territorio. Dopo il passaggio ai 16esimi di Atletico, Quartiere Campo dell’Oro e Santa Severa, ci abbiamo fatto la bocca per avere un quadro completo delle realtà locali nel proseguimento dell’avventura nel torneo. Manca solo l’Evergreen, che, dopo il rinvio del match della scorsa settimana, torna in campo per il ritorno del primo turno, di scena di mercoledì alle 21 sul campo dei Forty Fighters.

A Roma i gialloblù partono con un vantaggio esiguo, perché all’andata al Secondiano Cosimi si sono imposti solo per 2-1. Quindi ci sarà fa faticare per i ragazzi allenati da Fabrizio Fattori, vogliosi di fare bene in questa competizione, che lo scorso anno hanno vinto come Coppa Provincia di Roma in serie D. Il campionato non sta andando male per i civitavecchiesi, che guardano con fiducia al loro percorso ed al momento sono la squadra del territorio che si sta comportando meglio.

