Ci sarà ancora da aspettare per poter andare al PalaMercuri senza dover rischiare di fare danni alla propria auto o al proprio motorino. Nelle scorse ore il sindaco Marco Piendibene, come ogni settimana, ha risposto alle domande dei cittadini nel box sulle storie Instagram. Qualcuno ha chiesto aggiornamenti sulla situazione della strada del PalaMercuri, per la quale da anni si attende l’asfaltamento, con tutti i problemi che ne conseguono, in quanto è disastrata ed i taxi rifiutano le corse per andare in quella zona.

Il primo cittadino ha risposto «Al momento non sono previsti interventi in quella specifica via, ma l’ufficio lavori pubblici è impegnato nell’identificazione delle strade soggette a futuro ripristino». Quindi, sostanzialmente, non ci sono novità dopo il consiglio comunale di qualche mese fa, dove era stato riferito, anche per via dell’interessamento del consigliere Luca Grossi, che bastava che il Comune riottenesse il terreno e scrivesse il documento di esproprio per poter poi procedere ai lavori.

Ma, evidentemente, non ci sono novità in questo senso, nonostante le decine solleciti fatti soprattutto dalla Cv Skating, nel corso degli ultimi quattro anni, visto che giornalmente atleti, dirigenti e genitori devono transitare su quella disastrata strada, resa ancora più impercorribile dai temporali di questa estate e ci stiamo avvicinando alle piogge autunnali, che la renderanno ancora più ostica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA