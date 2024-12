Ad un giorno dalla notizia della nomina a delegato allo Sport, Patrizio Pacifico fa la sua prima dichiarazione pubblica: «Con grande impegno e fiducia, mi accingo a ricoprire il ruolo di Delegato allo Sport per il Comune di Civitavecchia, con l'obiettivo di rendere lo sport accessibile, inclusivo e sostenibile, per valorizzare il potenziale di ogni cittadino. Rispetto profondamente il lavoro dei miei predecessori e sono consapevole che affrontare le sfide future richiede tempo, pianificazione strategica e una stretta collaborazione con l’apparato tecnico comunale. Non esistono soluzioni immediate, ma con coraggio e determinazione possiamo fare la differenza. Ringrazio la dirigente Sabrina Bodò che, tra mille impegni, ha trovato il tempo per aggiornarmi sulle questioni urgenti e per avermi introdotto con competenza e professionalità ai meccanismi tecnici e amministrativi. È mia prerogativa, come di tutta la nuova amministrazione, rispettare i delicati ruoli dirigenziali ed operativi del personale comunale. Promuoveremo lo sport non solo come attività fisica, ma come valore fondamentale, ritrovando nella sua tradizione cittadina un prezioso collante per il tessuto della nostra comunità. Le sfide che ci attendono sono significative. A breve, convocherò operatori sportivi, appassionati e cittadini, insieme a istituzioni, stampa ed aziende storiche nel supporto allo sport cittadino, per presentare il piano annuale delle politiche da intraprendere. Questo programma ambizioso mira a gettare le basi per un autentico rilancio sportivo della nostra città, affinché lo sport si affermi pienamente come autentico diritto di cittadinanza. Insieme, possiamo costruire una comunità più forte, coesa e dinamica attraverso la pratica sportiva.

