Il Borgo San Martino festeggia la Pasqua con una vittoria esterna, sul campo dell'Atletico Roma Nord. La vittoria per 5 a 3 sul campo della rivale alla retrocessione diretta, ha generato entusiasmo nella squadra giallonera. A tre gare dal termine, l'obiettivo rimangono i play out. «E' chiaro che dobbiamo affrontare i prossimi impegni e fare più punti possibili per giocarci lo spareggio - ha detto il capitano Ricci - E' stata una vittoria preziosa, fondamentale per il morale. In questi giorni dobbiamo prepararci per la prossima gara interna contro il Fidene. Ci attende un avversario spigoloso, che sebbene non abbia più da dire al campionato rimane una formazione organizzata» L'altra compagine cerite, la DM 84, punta a riprendere il Monte Mario, a cinque lunghezze, per evitare di giocare il play out. La formazione giallorossa è reduce dal pareggio interno, 1 - 1, contro la prima della classe Campagnano. Prossimo impegno sul campo del Rignano Flaminio, dove è vietato sbagliare. I giallorossi hanno 20 punti in classifica, nella peggiore delle ipotesi si giocheranno la permanenza in Prima categoria nello spareggio .

