Parte con il piede giusto l'avventura della Cv Skating nella stagione sportiva 2024-25.

Il primo appuntamento dell'anno è stata la Coppa Italia, a cui hanno preso parte entrambe le formazioni senior civitavecchiesi.

La prima squadra, allenata dal coach/presidente Riccardo Valentini, non ha avuto problemi a superare nettamente i Mammuth Roma per 12-0.

«Al di là del risultato positivo - spiega Valentini - che più o meno ci aspettavamo, è stato molto positivo l'atteggiamento dei ragazzi dentro e fuori dal campo. C'è stata disciplina, professionalità e soprattutto tanta voglia di divertirsi. Ora dobbiamo continuare su questa strada».

Sconfitta per 6-3 invece la seconda formazione senior, allenata da coach Martina Gavazzi, sul campo del Velletri: «La seconda squadra come sempre è un modo utile per dare spazio a tutti, anche a chi per vari motivi può allenarsi meno o a chi non è più competitivo ad alti livelli ma ha comunque piacere di giocare. Ne è uscita una bella partita e, cosa importante, tutti si sono divertiti molto».

Questo il roster degli Snipers TecnoAlt: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Alessio Galli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani.

Questo il roster degli Snipers VR3: Marco Cuculo, Riccardo Valentini, Giampiero Lucantoni, Davide e Alessandro Trotta, Marco Garbetta, Gloria Padovan, Mattia Padovan.

